Фальшивые деньги нашли в Калужской области

За 2024 год выявлены 61 купюра и две монеты, сообщили в региональном отделении Банка России.

Фото: Банк России.

Это меньше, чем в 2023-м, когда были 84 подделки.

Чаще всего изготавливают пятитысячные купюры. Таких бумажек обнаружили 32 штуки.

Банкноты в 1000 рублей подделывали 20 раз.

Также кто-то изготовил две фальшивые десятирублевые монеты.

Из иностранной валюты в регионе обнаружили лишь поддельные 50 американских долларов.

Как рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков калужского отделения Банка России Елена Асеева, в последние годы количество фальшивок в регионе сокращается.