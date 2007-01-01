Депутаты помогают обеспечивать бойцов на передовой автотранспортом

Еще один автомобиль в скором времени будет передан на фронт для наших защитников.

Волонтеры из Перемышльского района на постоянной основе помогают 138-й стрелковой бригаде. Во время эвакуации там были уничтожены два автомобиля УАЗ. Взамен в апреле прошлого года на фронт была отправлена еще одна машина. Ее предоставил депутат Владимир Мазуров. При этом оставалась потребность во втором автомобиле. Заявку волонтеры передали председателю Законодательного Собрания Геннадию Новосельцеву в ходе личного приема в Перемышле, который он провел в Общественной приемной «Единой России» осенью прошлого года.

- Будем решать этот вопрос, привлечем неравнодушных. Вместе купим, - ответил волонтерам спикер парламента.

К решению вновь подключился Владимир Мазуров, активисты «Единой России» и администрация района.

- Вместе подобрали автомобиль УАЗ «Хантер». Для проведения технических работ отправили его на авторемонтное предприятие, затем передадим автомобиль на фронт, - рассказал Владимир Мазуров.

Помощь нашим бойцам продолжается!

Для тех, кто готов встать на защиту Родины, за информацией можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту:

г. Калуга, ул. Максима Горького, 87

Тел.: 88001004766