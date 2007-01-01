-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Депутаты помогают обеспечивать бойцов на передовой автотранспортом
Общество

Депутаты помогают обеспечивать бойцов на передовой автотранспортом

Еще один автомобиль в скором времени будет передан на фронт для наших защитников.
12:35 сегодня
0 770
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Волонтеры из Перемышльского района на постоянной основе помогают 138-й стрелковой бригаде. Во время эвакуации там были уничтожены два автомобиля УАЗ. Взамен в апреле прошлого года на фронт была отправлена еще одна машина. Ее предоставил депутат Владимир Мазуров. При этом оставалась потребность во втором автомобиле. Заявку волонтеры передали председателю Законодательного Собрания Геннадию Новосельцеву в ходе личного приема в Перемышле, который он провел в Общественной приемной «Единой России» осенью прошлого года.

- Будем решать этот вопрос, привлечем неравнодушных. Вместе купим, - ответил волонтерам спикер парламента.

К решению вновь подключился Владимир Мазуров, активисты «Единой России» и администрация района.

- Вместе подобрали автомобиль УАЗ «Хантер». Для проведения технических работ отправили его на авторемонтное предприятие, затем передадим автомобиль на фронт,  - рассказал Владимир Мазуров.

Помощь нашим бойцам продолжается!

Для тех, кто готов встать на защиту Родины, за информацией можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту:

г. Калуга, ул. Максима Горького, 87

Тел.: 88001004766

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
законодательное собрание
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlBrbXBPVG1vd25XNDQ2OXJmWEJTWmc9PSIsInZhbHVlIjoiM2xGUjlUUkpuYnVRUDJrYmdUazZnb3ZOM0xUWGFLTkRnclRJT3VKYmJwMnIxbkpBRTJLRWpkQ2ZBZmhXLzhDWGszVDAwMldLRk4rZnk3eHF4M0RQVWJKUkhDa1VDaEFRTXNFQUppcWVsRzNPbTZqYzNrc2JjMkdIeDdFYmh2dXFsT1l4TnI2OVZMVWNDbmJvS3dibzFZVVRudVRaVzdLckNMTWxPWU0wN0FYODR2RHZ0TjRhcDZGV3J4TTc3dEVpeCtsY3NMY3BRNnNDZnlLa0JCQUo0T2llUnZZRThaU2ZxRTFveUpXZExta1NxSEFNL2grTjhSTHM5NlJMZ1RMclNyWVBzeUdvQkgvOG9zempVS1lCNFF2dGY0ZUprK0VMWHZENklvdlhjT3VJSVlCQ0FQMzFDZjJKUjBvajlvZGd6aDB5LzhUK2dGbnBudnE3SWhzM3RZcGdDVjIrTjRocHBzT3FoY3VGbTFQdk1ZL09wTXV2bjBCVC9ZUVNzUTd6WnI2clQ0VHpFcjY3dVVBeFVIRkIrQ0FscVRxMHV2ZCtGSHJxc3hUWmgyZHJzVUdTMnMwUjVuV2J5NWwrN0EyWSIsIm1hYyI6IjQ1ZjU0MzU5OTQxNGVjYTBhZDE3OWEzNTkyYmJmMDdlYzAxYzk4NjQ3MDg3ZWQ1MDYzM2Q1ZTVhOGRjMmM5NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImFDbzV5RktPeDdCQVBFVGxTOCtYd2c9PSIsInZhbHVlIjoiZDJzdDZ4U0xoZnErSEhYUFZGYzhFUmZCMXY0U0kwS2ZYWms4OWRJTFZNZ0lPN2VnWmpVckZNU3JvNjN6WTZJUmdXNmJBWjBtRjY4NG9RZHhiV3JNMVNLcVZuRWVxNTVyTUFHcDJkbDVJWGhwc2lzOCtjTlZiSzY1aEdGMHk5VFoyNDliQ3gyUjJvYmw5YkFqeDJhMmw3MDI1VHgzb1hQWVhQUWY4NFFxWUdxUEFiZVcxbTBFRjhndEEweDFTTFAxZi9Tb3NBalhKQmZtKzJVbjVkeml1ZytaWm9FRC96VEZ2dWJGK2hMQXBmcnNmYThGTWNSR2JEaXJ1QXNPRXJvd1pFL1F5K0JvZStwS0QwNUFuVmhYL1NhUnhiK2ZSSGpxSG81QWtrTlV5MDY5VWl2OFRWK3gwZEFLYmR0OHdOSW16dG8zU0JwSW9KOS9WRmkvNFVnM3lRTEQ0WWZLNEdKbmRyQVAyNVFZaHNyN1R4amRsd0VHdkJhL3h1U0lRc3M1SjJ2V2Y3QS90MmRRc3djRTZZUVorWmNNV3NBZmszbk5pMEJZd2o5SFJzdll0MkR2aDFDb242ZTNaOTFYM2NZSEF3SDg1OW9KTU51VkF6dGZFeVdwWmlwUHY5OVF4dVBQdGt0cVFzY28wYmZ1Q2lJcHhsT2NLc1FDOUZUVHBBN0dVbmI1eCtxREk1cW03SHhvbTZCeWxkUlF4akYzOW0zWHE5WUNpRStOR0Z3REgwRnVXem5ieEEralNQclJUcGtEM1lMRVdObWV6WTh4R2dmK1Z6UW9ZcTkxSDBadUlYTG02bCtsS3RWTE1jWi9rcG41VVluRkhGUmpGbG9TQm9ObiIsIm1hYyI6ImUxNWIwYzVmZTFkYmEzZmU2MWZlNTU3MThjZDNjYTY3ODg4MWQ5NTQ5MzE5ZWI1ZjQ1ZTk5MjBkNGU1NGVlYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+