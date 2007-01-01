-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Юрий Моисеев поздравил молодожёнов
Общество

Юрий Моисеев поздравил молодожёнов

Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
0 266
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

12 февраля во Дворце торжеств Управления ЗАГС Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с Днём бракосочетания Эдуарда и Анжелу Колпаковых.  Эдуард с 2022 года принимал участие в специальной военной операции, участвовал в освобождении города Бахмут. В 2023 году за выполнение боевых задач был награжден медалью «За отвагу».

«Для меня большая честь от имени депутатов Гордумы и от себя лично поздравить вас с Днём бракосочетания! Предыдущий год был Годом семьи, а 2025 год Президентом России объявлен «Годом защитника Отечества». Сегодня защита родной страны – это главная задача, стоящая перед нашим обществом. Эдуард – настоящий защитник Отечества, уверен, вы сможете создать крепкую и дружную семью, достойно воспитать детей в атмосфере любви, заботы и взаимного уважения! Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра! Скорейшей победы нашей Родине!», – обратился к виновникам торжества Глава городского самоуправления.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjFuMlBGNkdseWYzZkErZ0p2bDI1SVE9PSIsInZhbHVlIjoiRllaL21uM3JnZEY2WTl0bkNLMmo4RXFzdG9JNzU5QnVrNUNhSURuY1dncGNWRjJjRURXU1MremdiMjF5QTRNb1hpTlZoZHZMa3NVWVVPdVRNVTJaZGRHQmx3TWhFcTZVc0NzZFR2Sk5BQkh1cVVqZkhUQnIxQmVyN1BmaG5TYUt4VDNLQU9uWFNXdUpJaUg4N3NWeTdYREtlUWVtaTczRDRGaHVsUk5jbHNiajcvMEg1VUF5UEVwZTRuQXdINVF2ZGVvdEVrMnVycVdTWVpXVE9BSnI4KzJLc3hXMzhPa3l4L0cyd2tPNkxESnpFWUhuUlB6WU1kQ3REQ045SDloYW1UOXZtUkVYMzFHRWp1TGVBTXlNNW9FeU5Yajg4a3lPN2hNVGNTTU9wVmRaWE9NSHJzLzZLOTAwZGF2bWwyYnpBSzdyTk5GTU5vM1gxU0IxMWgzMWVVVUcrSkZqMGN2UnBLd0V5ZFNQV1ZYWjZIeTVTaVdxdTkxb3VQMXVXaFczWTZCRkQvcGxiZU96RnVzdHRLWllGbGdCOUVsdUIxRGRSdFpQRWgxWjVSbnh5VEpOdTAzRzB4K3MrSWlEbXNsYiIsIm1hYyI6Ijc2N2FmMGUwNDM5MTVjODRlNmI2ZjI1OGQ5ZjcwZmY0NjE3N2UwN2MwNWEwOTgwNjk2YzgxNmM5MDUyYTk3M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZWTEJwK1A2dzlhdC80TFZzaE9CaHc9PSIsInZhbHVlIjoiU2dZc1ZGTUs1ckdEeEx5QlJTUnFHMVBWZGxQNHhDbDU4MjhrZXFaaXEzVVZwek1Ea2FNTWVnQ2xEYlkrbVdMelc3aGg1UVV2c1dJNXVKc1VGeVlxclA0WjBVSDJOblBFYzd4enM2NHZJTGVid3RPaDJ2MEJkcy9aMFF5VEtEWHYzdWtyeVdVTWZZZVUwTkE1TS9OVFZSdzZwVHVZZzU1UXoxMEZUamk3aFpFbndlckdraWlRUTE4akJadkNzZHdwbG1lcXJHZDhISWJuNEU5azNuM29xRisxYjJUMkdqVzIwc2xTU3FsaTJ4aW9Jc29LQmJEOWcwQW1XRkttcnllTDNjZ1JNVjdMWk9YMm9qblpMY3JpRWNsMGdJdmJtNHR4MmRxdTJzNVd5VVZ4amxWajVTUlJmbnZ1UUlJaTdHdkgyYktFYXA2MHZHd2xEM2Eyb1RFeWNBeTYzVDVTbUVmUDJOQ2hYaUc2N0JWTDZsdjU1SDRFb3dzeEZOOW5NZ0JrOEZVdFdidGJab2JkQlRmZVBWa2JzOFEvbEduZzBhTjVadWxQbDZiTDRnRmFxbi9nOFMyK1VvanlpR0ovZUhjbDBUS3dqaFl4RWhsNi9ZNldmbTZVeWdnSEkvU3AyZGdaUG02SjRWa3lnd3R2N2lZd2l6RjFnZ0RZUU54dnN3WHRvK3pGd1RadUYxeGR3Z2FIaVVvVlRJZHJDZ2ZsS2cvRUVMUEhLdjg4aTVzWXVIbHlVWlQzM2NtWDRvMFdVM0RHR1RBVXFVT2JrL2dYY3ZieU1JUWNCbVMrcER5bFFlT2M3cmRNaFJndDAwdzZHVWdWNFJrZVlHZGxiY0htSVV6dCIsIm1hYyI6IjBiMTI1NTI4M2Q2YWYyNDQ0ZTIwNWUyYWEzMDZjMTU0NjUwNmRiY2E4ZDM2NTA5NmFmMjBkZTY5YWUzOWQ0NzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+