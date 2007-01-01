Трактор Ростсельмаш 2400: создан, чтобы работать на российской земле

Для стабильного и качественного результата аграрии выбирают Ростсельмаш

Сезон 2025 для аграриев не за горами, метеорологи предрекают, что в Центральной России он начнется на 5–7 дней раньше привычных сроков из-за аномально теплой зимы. Как бы там ни было, профессионалы сельского хозяйства готовятся к работе уже сейчас. Во многих хозяйствах основные рабочие процессы на себя берет современный отечественный трактор Ростсельмаш 2400.

У мощной техники ювелирная работа

Сергей Колянов

главный инженер СХПК "Родина" У нас много техники и есть два Ростсельмаш 2400, - рассказывает главный инженер СХПК "Родина" Сергей Колянов. - Мы приобрели их в прошлом году, и сразу задействовали в полях. Они участвовали в выравнивании почвы, культивации и посеве. В этом году перед ними будут стоять аналогичные задачи. И мы уже ждем хороших результатов!

В прошлом году один трактор за свою работу должен был истратить 13 000 литров горючего, а фактически потратил 12 400 - то есть 600 литров у нас вышла экономия! На этапе выравнивании почвы один Ростсельмаш 2400 за 10 часов закрывал 70 гектаров. Мы слишком его не гоним, хотя запас мощности еще есть.

В чем удобство использования? У трактора нет переднего балласта, что увеличивает углы съезда, он более маневренный. Каждый из них оснащен системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль, которая принимает на себя управление, и помогает при развороте. Что позволяет технике выполнять операции с точностью до 2,5 см. Для такой крупной и мощной техники - ювелирная работа.

Отдельно скажу про кабину. Работать в Ростсельмаш 2400 удобно! Качественная шумо- и пылеизоляция, круговой обзор из кабины на 360 градусов. В каждой детали использованы отделочные материалы хорошего качества, к ним приятно прикасаться и с ними работать. Хорошим подспорьем при капризах погоды стала производительная система отопления и кондиционирования, она равномерно распределяет воздух по объему кабины благодаря 10 дефлекторам. Удобная рулевая 3D-колонка и кресло на пневмоподвеске создают комфортное положение.

Отмечу, что панель управления расположена справа по ходу движения, ко всем рычагам и кнопкам обеспечен удобный доступ. Улучшена шумоизоляция кабины, установлена камера заднего вида, что здорово помогает, когда прицепляешь рабочие орудия.

Работать очень удобно, обзорность отличная, переключение передачи радует. Трактор создан для полевых работ. Сервисное облуживание не подводит: всегда приезжают, работают и ночью, если надо.

Стильный движок, коробка передач, впечатляют мосты в сравнении с аналогичной техникой. Мы готовы рекомендовать Ростсельмаш 2400 нашим коллегам-аграриям.

Проверено в деле

Юрий Грищенко

руководитель КФХ В нашем хозяйстве один трактор Ростсельмаш 2400, он изначально укомплектован сдвоенными колесами, что повышает тягу и снижает давление на почту, при этом трактор без вреда может перемещаться по асфальту и грунтовым дорогам, - делится впечатлениями руководитель КФХ Юрий Грищенко. - Нами проверено в деле: надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов выдерживают высокие нагрузки! Отменная силовая установка - 6-цилиндровый турбированный дизельный двигатель с рабочим объемом 11,6 л. Отмечу, номинальная мощность, которую он выдает, составляет 430 л. с.! Что важно, в двигателе есть запас по крутящему моменту в 30%, что позволяет продолжать работу в тяжелых условиях с применением широкозахватных орудий.

- В нашем хозяйстве один трактор Ростсельмаш 2400, он изначально укомплектован сдвоенными колесами, что повышает тягу и снижает давление на почту, при этом трактор без вреда может перемещаться по асфальту и грунтовым дорогам, - делится впечатлениями руководитель КФХ Юрий Грищенко. - Нами проверено в деле: надежные мосты с внешней планетарной передачей и блокировкой дифференциалов выдерживают высокие нагрузки! Отменная силовая установка - 6-цилиндровый турбированный дизельный двигатель с рабочим объемом 11,6 л. Отмечу, номинальная мощность, которую он выдает, составляет 430 л. с.! Что важно, в двигателе есть запас по крутящему моменту в 30%, что позволяет продолжать работу в тяжелых условиях с применением широкозахватных орудий.

Он не боится температурных перепадов: встроенный в фильтр нагревательный элемент автоматически подогревает топливо в холодную погоду, что защищает фильтр от забивания. Подогрев впускного воздуха помогает облегчить запуск в холодную погоду.

С Ростсельмаш 2400 работа в поле полностью предсказуема, эффективна и проходит в удовольствие как по комфорту, так и по результату. Трактор отечественного производителя полностью удовлетворяет потребностям наших сельхозпредприятий и создан с целью работать на российской земле.