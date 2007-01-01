В больнице Тарусы установят новое оборудование

Там появятся новые аппараты УЗИ, рентгена и цифровой флюорограф в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сейчас рабочие проводят капитальный ремонт в помещениях, рассказал глава Тарусской администрации Михаил Голубев.

Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» сделан новый вход в больницу, расширен холл, появились гардероб и две палаты дневного стационара. В кабинете фтизиатрии планируется обустроить прививочное и процедурное помещения.

По словам Голубева, на этот год запланировано также благоустройство прилегающей территории.