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Общество

В больнице Тарусы установят новое оборудование

Там появятся новые аппараты УЗИ, рентгена и цифровой флюорограф в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Дмитрий Ивьев
10:36 сегодня
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Сейчас рабочие проводят капитальный ремонт в помещениях, рассказал глава Тарусской администрации Михаил Голубев.

Также в рамках нацпроекта «Здравоохранение» сделан новый вход в больницу, расширен холл, появились гардероб и две палаты дневного стационара. В кабинете фтизиатрии планируется обустроить прививочное и процедурное помещения.

По словам Голубева, на этот год запланировано также благоустройство прилегающей территории.

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