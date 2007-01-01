Поликлиника в Калуге осталась с одним педиатром

Жители микрорайона Силикатный жалуются на очереди в медицинском учреждении.

- В детской поликлинике на Силикатном на той неделе более 2 часов просидели в очереди за справкой, - рассказала калужанка. - Один врач на огромный микрорайон, уже как 2 месяца. Печально стабильно.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области:

- К сожалению, в конце прошлого года одна из педиатров уволилась по семейным обстоятельствам. Администрация медучреждения уже ищет врача на вакантное место, участвует в ярмарках вакансий, размещает сведения во всех доступных источниках для привлечения новых кадров. Надеемся, что в скором времени ситуация стабилизируется.