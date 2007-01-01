Шапша рассказал, как в Калужской области решают вопрос дефицита врачей
На эту проблему губернатору 11 февраля указал президент России Владимир Путин.
Как отметил глава региона, в двух университетах в Калуге и Обнинске открыты медицинские кафедры: ядерной медицины и общей медицины. По целевым направлениям в медицинских вузах учатся 794 калужских студента.
Также действуют меры поддержки молодых медиков.
По всей Калужской области в школах созданы 53 профильных медицинских класса.
Также за прошлый год по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в регион переехали 40 специалистов.
- В целом за год для работы в лечебных учреждениях региона привлечено 216 медработников, - подчеркнул Владислав Шапша.