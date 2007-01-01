Калужский экс-губернатор Артамонов взялся за нелегальный алкоголь

Во вторник, 11 февраля, Анатолий Дмитриевич отметил, что перегнать самогон стало дороже, чем купить медицинский спирт. Из-за этого, по его словам, в деревнях за самогон выдают подкрашенный спирт.

Артамонов на встрече с руководителем Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачными рынками Игорем Алешиным обсудил методы борьбы с нелегальным алкоголем.

В Совете Федерации отмечают, что партия нелегального спиртного в 100 тысяч рублей наносит урон бюджету на 180 тысяч.

Сенатор Артамонов уверен, что помочь в борьбе с паленкой поможет информационная платформа ЕГАИС.

Также прорабатываются законодательные инициативы по лицензированию железнодорожных перевозок алкоголя и новой системе ценообразования.