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Общество

Калужская область стала площадкой для разработки агент-ориентированной модели региона

Эта модель нужна для прогнозирования демографических и социально-экономических изменений.
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
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Фото из архива.
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Разрабатывать ее будут высшая школа государственного администрирования МГУ и Центральный экономико-математический институт РАН, рассказали 11 февраля в правительстве региона.

Модель основана на технологиях искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Авторы используют статистический анализ, эконометрический анализ и агент-ориентированное моделирование.

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