Калужская область стала площадкой для разработки агент-ориентированной модели региона
Эта модель нужна для прогнозирования демографических и социально-экономических изменений.
Разрабатывать ее будут высшая школа государственного администрирования МГУ и Центральный экономико-математический институт РАН, рассказали 11 февраля в правительстве региона.
Модель основана на технологиях искусственного интеллекта и нейронных сетей.
Авторы используют статистический анализ, эконометрический анализ и агент-ориентированное моделирование.