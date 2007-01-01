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Общество

В Малоярославце рассказали о проблемах в больнице

Во вторник, 11 февраля, там представили нового главного врача Павла Мушкадинова.
Дмитрий Ивьев
12:52 сегодня
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В больницу приехали глава районной администрации Вячеслав Парфенов и заместитель министра здравоохранения области Екатерина Качанова-Махова.

- Сотрудники рассказали о проблемах. Зашли в угловые комнаты, где стены сыреют. В одной из них уже провели текущий ремонт, на днях отремонтируют и другую, - рассказал Парфенов. -Привлечём строителей, чтоб оценили причину происходящего. Снаружи видно, что армопояс над окнами не утёплен, что и может вызывать промерзание угловых стен.

Также гости обратили внимание на состояние инфекционного отделения. Текущие ремонты там не дают должного результата.

- Согласно приказу о маршрутизации пациенты с инфекционной патологией Боровского и Жуковского районов поступают к нам. Также из 5 районов области пациенты с внебольничной пневмонией средней тяжести, - прокомментировал Парфенов. - Попросил заместителя министра помочь нам с этой проблемой. От себя заверил, что окажем содействие с проектированием районной больнице.

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