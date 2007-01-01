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Клиенты ВТБ могут открыть два накопительных счета одновременно

12:40 сегодня
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С 10 февраля ВТБ предоставляет клиентам возможность одновременно использовать два накопительных счета с любым способом начисления процентов. Это позволит эффективно распределять денежные средства для формирования накоплений. Максимальная ставка для всех клиентских сегментов – 24%* для счета с начислением процентов на минимальный остаток и 22% на ежедневный остаток.

Приветственная ставка для новых клиентов может быть применена только к одному накопительному счету, в то время как надбавки можно получать сразу на оба счета. Для всех владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк предоставляет дополнительную возможность получить до 20% годовых на оба счета за счет надбавок, например, при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Теперь сразу на два накопительных счета клиенты, получающие в ВТБ зарплатные или пенсионные зачисления, могут дополнительно получить надбавку 2% годовых к базовой ставке. 

«Накопительный счет – это очень гибкий, но при этом эффективный инструмент управления денежными средствами. Часто клиенты используют его как электронный кошелек: переводят туда зарплату и постепенно снимают нужную сумму для оплаты покупок, при этом получая накопленные проценты. Мы решили запустить второй накопительный счет, чтобы наши клиенты могли увеличивать свои сбережения в два раза быстрее», – отметил Дмитрий Володин, руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ. 

В 2024 году количество накопительных счетов в ВТБ выросло на 20% (в 2023 году рост был всего 2%). В прошлом году клиенты открыли в банке более 4,6 млн накопительных счетов, а объем их портфеля превысил 1,8 трлн рублей. 

 

Приветственная ставка 24% годовых на ежемесячный минимальный остаток или 22% годовых на ежедневный остаток начисляется первые 3 календарных месяца по первому пополненному накопительному ВТБ-Счету в рублях для клиентов, у которых баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составил менее 1 000 рублей. С  4-го месяца, а также с 1-го месяца (если приветственная ставка недоступна), действует базовая ставка и дополнительные надбавки к базовой ставке (Надбавки): 2% годовых при условии получения зарплаты или пенсии в ВТБ, до 4% годовых за оплату товаров и услуг дебетовыми и/или кредитными картам ВТБ, а также через СБП (размер надбавки зависит от общей суммы покупок в соответствии с пакетом услуг клиента). Приветственная ставка и Надбавки начисляются на сумму остатка в зависимости от пакета услуг клиента, на сумму выше начисляется базовая ставка. Размер базовой ставки определяется в соответствии с пакетом услуг клиента и способа начисления процентов по накопительному ВТБ-Счету. Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок публикуются в тарифном сборнике на сайте банка.

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