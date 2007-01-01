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Шапша встретится с Путиным

Губернатор Калужской области 11 февраля находится с рабочим визитом в Москве.
Дмитрий Ивьев
12:28 сегодня
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О его встрече с президентом сообщил кремлевский пул «РИА Новости».

Напомним, осенью у Шапши истекает первый губернаторский срок.

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