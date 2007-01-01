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Общество

Владислав Шапша отметил успехи калужской молодежи

За 2024 год молодежные парламент и правительство Калужской области вошли в число лучших по стране.
Дмитрий Ивьев
07:30 сегодня
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На фестивале «Российская студенческая весна» калужане выиграли девять наград.

30 «первичек» Движения Первых стали победителями Всероссийского конкурса.

Шесть тысяч жителей области зарегистрировались на федеральной волонтерской платформе Добро.РФ.

Владислав Шапша 10 февраля сообщил, что стартовал новый нацпроект «Молодежь и дети». Главной его целью является создание благоприятной среды для самореализации молодежи.

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