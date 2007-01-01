Владислав Шапша отметил успехи калужской молодежи

Дмитрий Ивьев

За 2024 год молодежные парламент и правительство Калужской области вошли в число лучших по стране.

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Дмитрий Ивьев 240 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники