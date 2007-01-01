В малоярославецкой больнице назвали нового главного врача

Фото: Вячеслав Парфенов.

Исполнять обязанности руководителя будет Павел Мушкадинов, сообщил 10 февраля глава районной администрации Вячеслав Парфенов.

Ранее Мушкадинов был заместителем главного врача.

- Павел Владимирович родом из Спас-Деменского района Калужской области, - рассказал Парфенов. - Выпускник Смоленской медицинской академии. С 2009 по 2017 годы он работал кардиологом в областной клинической больнице в городе Калуге, с 2017 по 2020 год был заместителем главного врача в Жуковкой ЦРБ, а в 2020 году перешёл на работу в Малоярославец.

Напомним, об увольнении с должности главного врача Михаила Брука стало известно на прошлой неделе.