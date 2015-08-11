Диалог о цифровой трансформации региона объединил представителей органов государственной власти, бизнеса и Сбер

На площадке Государственного университета им. К.Э. Циолковского состоялось расширенное заседание коллегии Министерства цифрового развития Калужской области. Участие в мероприятии приняли Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, губернатор области Владислав Шапша, заместитель губернатора, руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский, Директор АНО «Лаборатория цифровой трансформации» Павел Басин, депутат Государственной Думы Федерального собрания Геннадий Скляр, а также управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка Максим Волков.

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора, руководитель министерства цифрового развития Калужской области:

«Без технологий искусственного интеллекта жизнь сегодня просто невозможна. Президентом принята и действует национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Технологии искусственного интеллекта – это область международной конкуренции, инструмент в борьбе за людей, за ресурсы. Технологическое лидерство может помочь государству достичь значимых результатов по основным направлениям социально-экономического развития. Все мы работаем для реализации общей цели, поставленной нашим президентом В.В. Путиным».

По завершению коллегии состоялся семинар по вопросам цифровой трансформации, организованный Сбером. В рамках встречи участники смогли углубиться в изучение актуальных тенденций и возможностей использования цифровых технологий для улучшения качества жизни людей и повышения эффективности процессов.

Эксперты подчеркнули, что разработка и внедрение инновационных решений на основе AI позволяют оптимизировать процессы, повысить эффективность работы организаций и улучшить качество предоставляемых услуг. Так, AI способен помогать в решении комплексных задач в сфере здравоохранения в части дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями, в эффективном управлении дорожно-транспортной сетью, в том числе благодаря планированию загрузки дорог и парковок. AI развивается и в сельском хозяйстве: анализирует и прогнозирует урожайность, помогает выявлять болезни сельскохозяйственных культур.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Совместная работа Сбера и органов государственной власти над проектами цифровой трансформации и обсуждение технологических трендов способствуют созданию новых возможностей для сотрудничества. Это открывает перспективы для реализации амбициозных инициатив, направленных на развитие экономики, науки, здравоохранения региона: так, совместно с Правительством Калужской области у нас уже сформированы планы на 2025 год, в том числе связанные с реализацией проектов на основе искусственного интеллекта, что продолжит дальнейшую AI-трансформацию региона. Наш сегодняшний семинар – это одна из подобных встреч, в рамках которой коллеги-эксперты рассказали, как инновационные технологии могут применяться в государственном и бизнес-секторе, чтобы улучшать качество жизни жителей Калужской области».