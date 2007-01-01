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Общество

Косули попали на видео в калужском лесу

Запись с фотоловушки 10 февраля опубликовал заповедник «Калужские засеки».
Дмитрий Ивьев
12:35 сегодня
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Животные пришли к солонцу.

Соль нужна косулям, как и другим животным, чтобы восстановить нехватку важных минералов.

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