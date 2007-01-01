Калужане поучаствуют в Международном инженерном чемпионате CASE-IN

Для XIII сезона приглашают школьников и студентов, сообщили 10 февраля в правительстве Калужской области.

Чемпионат проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и включен в инициативу «Наука побеждать».

Как отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов, за последние три года спрос на инженеров вырос в 2,5 раза.

Соревнования проводятся среди школьников, студентов и молодых специалистов.