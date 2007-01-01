Заболеваемость гриппом и ОРВИ опять выросла в Калужской области

Новые данные 10 февраля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

С 3 по 9 февраля к врачам по поводу ОРВИ обратились 8535 человек. Это на 14,4% больше, чем за предыдущую неделю.

Также зафиксированы 75 случаев гриппа – рост 67%.

Грипп выявили у жителей четырех районов области и в Калуге. Почти половина заболевших – это дети до 14 лет.

В Калуге заболеваемость ОРВИ выше среднемноголетних значений на 50,2%.

В больницы госпитализированы 38 человек.