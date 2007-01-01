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Общество

43 гектара городской застройки Калуги и Обнинска во власти быстрого 4G от T2

09:44 сегодня
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T2 начала год с обновления телеком-инфраструктуры в густонаселенных жилых кварталах. Новые скорости мобильного интернета уже получили все абоненты оператора, проживающие на окраинах Калуги и в центре Обнинска.

T2 по-прежнему заботится о комфорте клиентов. Для обеспечения калужан быстрым 4G специалисты оператора установили дополнительное оборудование на улице Подвойского, а для обнинцев – на проспекте Ленина.

Улучшение зоны покрытия и емкости сети коснулось территории в 435 тысяч квадратных метров – как 60 футбольных полей. Из них 190 тысяч кв. м. в Калуге это: многоквартирные дома, музей-заповедник «Дом Торубаевых», одно из общежитий КГУ, медицинский колледж, лицей №9 и другие здания. Остальные 245 тысяч кв. м. – в Обнинске. Сюда вошли ЖК «Циолковский», который находится в центре города, медклиники, сквер, каток, кафе и соседние жилые комплексы. При этом специалисты T2 активно уделяют внимание застраивающемуся микрорайону наукограда и ранее уже проводили технические работы вблизи ЖК «Солнечная долина».

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«Мы постоянно анализируем работу нашей сети и уделяем особое внимание качеству мобильного интернета и голосовой связи как в крупных городах, так и в удаленных населенных пунктах. В этом процессе нам активно помогают наши абоненты, которые делятся своими пожеланиями. Мы фиксируем все обращения и добавляем указанные локации в план развития сети. В дополнении к этому 5 ноября мы запустили технологию VoLTE для всех жителей Калужской области. С ней пользователи лучше слышат друг друга и быстрее дозваниваются».

Напомним, ранее T2 подвела итоги технического развития за 2024 год в регионе. Всего строительство сети затронуло населенные пункты 11 районов, в том числе крупные города и около 20 деревень и сел.

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