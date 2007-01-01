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Общество

Материнский капитал вырос в Калужской области

Региональное управление Социального фонда 10 февраля рассказало, как проиндексированы выплаты.
Дмитрий Ивьев
09:25 сегодня
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Размер капитала увеличился на 9,5%.

Капитал на первого ребенка, если он родился с 2020 года, либо на второго, рожденного с 2007 по 2019 годы, составил 690 266,95 руб.

До плата за второго ребенка, если семья ранее уже получала выплату на первенца, увеличена до 221 895,14 руб.

Кроме того, выросла максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Теперь она составляет 68 995,5 рубля.

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