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В Музее космонавтики прошла «Ночь науки»

Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
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8 февраля в калужском Музее космонавтики стартовала просветительская акция «Ночь науки». В мероприятии приняли участие лётчик-космонавт Герой России Сергей Авдеев, российская художница, автор социально-культурного проекта «Октонавтика» Настя Миро и космонавт-испытатель, главный специалист по техническим средствам подготовки космонавтов, главный конструктор Российской орбитальной станции ЦПК имени Ю.А. Гагарина Олег Блинов.

Посетителей музея ждала насыщенная программа: выдающиеся учёные и специалисты в области науки и техники рассказали о последних достижениях в исследовании космоса и о том, как научные гипотезы К.Э. Циолковского применяются сегодня в мире. Гости Ночи науки смогли принять участие в творческих мастер-классах, музейных занятиях, интеллектуальных играх, посмотреть полнокупольные программы в планетарии и послушать живую музыку.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил собравшихся с Днём Российской науки и поблагодарил сотрудников Музея космонавтики за активную просветительскую работу.

«Надеюсь, что проведение таких мероприятий станет в Калуге доброй традицией», – подчеркнул Глава городского самоуправления. 

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