Экспорт цветов из Калужской области в 2025 году вырос в два раза

Россельхознадзор области отчитался о результатах цветочной индустрии Калужской области за 2025 год

Более 294 тысяч цветов, выращенных в Калужской области, отправились в разные уголки России и за границу. Среди них более 131 тысячи срезанных роз, гербер, бутонов и горшечных растений, таких как бегонии, цикламены и ирисы.

Особенно популярными стали калужские цветы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Курске, Вологде и Рязани.

Но не только россияне оценили местную продукцию: более 163 тысяч свежесрезанных роз, гиацинтов и нарциссов в горшках были отправлены в Беларусь.