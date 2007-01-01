В Калужской области жители одной из деревень пожаловались Бастрыкину

Жители деревни Соболевка в Калужской области уже давно обеспокоены состоянием дороги, которая связывает их с районным центром

Она превратилась в настоящее испытание: ямы, колеи, а в дождливую погоду или после таяния снега дорога становится непроходимой из-за грязи.

В 2019 году на ремонт этой дороги даже выделили деньги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», но, как это часто бывает, работы выполнили только частично. В итоге автобусы перестали ходить, а жители остались без нормального транспортного сообщения.

Одна из местных жительниц написала обращение в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина через «ВКонтакте».

После чего Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Марку Харламову разобраться в ситуации и доложить о результатах проверки.