-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области жители одной из деревень пожаловались Бастрыкину
Новость дня Общество

В Калужской области жители одной из деревень пожаловались Бастрыкину

Жители деревни Соболевка в Калужской области уже давно обеспокоены состоянием дороги, которая связывает их с районным центром
Дарья Джуманова
08:15 сегодня
0 884
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Она превратилась в настоящее испытание: ямы, колеи, а в дождливую погоду или после таяния снега дорога становится непроходимой из-за грязи.

В 2019 году на ремонт этой дороги даже выделили деньги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», но, как это часто бывает, работы выполнили только частично. В итоге автобусы перестали ходить, а жители остались без нормального транспортного сообщения.

Одна из местных жительниц написала обращение в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина через «ВКонтакте».

После чего Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Марку Харламову разобраться в ситуации и доложить о результатах проверки.

Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inl3bnE4bzh5ZDAyQ2JweVgwK3Zua2c9PSIsInZhbHVlIjoiZWszMWJnZWU2M0FsT0xaZGJuanhjOUZrV0k3NWhldDJ6amJSWmVQQU9KbW4vbWxNMFJNRk9kZjIxUzByRXhoOEM1QjRzUHJyd1JaZEVmcjNSOXZ2eGFQNnVUanA4SHlXT3dZTkJaU2M3S29KMjNzUEpiYmhTZ28wVVE3OG05Z01mTGEyWHU5S2pwdDliTnV4Y2tVM2lIT1FzMVdpUFNZbzR4ZVpUdTZwN3dpN0ZXQm00eHJDRUhHQU13SjZlTHZuNXlaMWM0Q28vZlVObThjb3gzOE50UHlPSWVaeG90TStYczJHNkRlSHRCZW84djVuRVU1Vzc4QmRGZS92NzFlcW5OYUJOM3B3Y1RoNjVlRGtOUWd4Yng5ek5RN2FrTkxOSloyWmkwQnZsL2dJazZSeENndzVyUmR2cTNPemE2dFFnbHRpTXBlcnRhYUFDQlFFb3EwQTZOY21MYkFFOTFMSjhpR3dRN2RROE5tMW50QTV2OU00OTFWODRKdnRBQVdoaTQvdDQyZ3c1TjJBcm4wQ0xpdkNTV3A0anBaa2xiUlQrUHVMNU8wUGtKN0lIV1JoVWVjUEpPQ0xPblJ2UHptLyIsIm1hYyI6IjMzM2VkZTg4YWVkMzJjYzQ3OWQ5YWUxYzY4OGRjYjc0MjQ4OTFkYTUxYzZhMDZiMGVhOTZlODliZDRiNjY4ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNvM29SbEhGcWZ1d0lDYkpKcUNNUEE9PSIsInZhbHVlIjoib3lsV2FhU2ptVms4OFE2UDlJSUY2a0ovSmRWVFErb3ZpRXpWdTE0RTlUbWJXOXA2STF4bzV0T2tiOU9MbEdyWjVMTVJqaE9QUlp0L1ErRmRWS3RiV2g0dEU4UEhoenc4eWhRMnVJUUl1elhUVElVSWRlSTc3MmhiYU10amo2S0p0UVB6ekVScDM0Mjg1SkYwY09RcXRGVVg5VUN3OFBBcjI5UDA5WFEzRmFrdlZldHQxRHpVT1JLZ1hQUE5aN09leitGZzFqOVZUVmttd3dkeExUN2JEYklReVBUWTFjaC9wQzVVUEhXREVrSGZZSHB5L29zcGRjcVdPWStKT3B5TDZGMUVuOGNGd3FmS1RPOVNOTEpFdEpGTFoyUHQ2ZGtTQ0dQbCtCNXE4SDhNak5wS3BMcE5aQi9mQlNEWEQrZFRKeDlTdGxRYjRQa09OWUZtbjJNdWtzQkZ0aGl5VkVHQThzeU9jdFdMaFVjREtNYlpwS2hBR0hOL1Rwa2RuSDJ0N0VhL3A1MTlMc3drY3J5ZDZJNVZCZ2dHNlU4d1ZHY0w5SlZjV1BmNklUbThPSzBSQ3o2aUlGd1p0M01NM0V1WnVUa2RtK0RJL25TZEpaL04rdFFNMjVGWlE0WEErTTdRVlFJd3NsYUdYbWM4UG5ETm9ia3krUG1GT3crUHpCRWIzeUdsVmFkcjJycVZicW04bjdPMWtCMlV1bmlsMk1FR050Wi9ONHVNdXcxV0ovN242OUZCMEdhS2V6cGtYNHRlaVNrRkhCUExjOFVJYytSY2llQnJ3am1YUkV1RUFNVExtb2l5ZHdMM2p6TnA1YTEzSTYrR1NYNG9acGpEMFRscSIsIm1hYyI6ImI3ZTMwZmIzOTk1NDM4YjljZWE2MDUwZTllZjA5MTEyNzhlOTBlYThiODE3MWM5YTQxMjNhMGRmYjg2ZDdhM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+