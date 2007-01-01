Убрать штрафы для машин скорой предложили врачи на встрече с Сарданой Авксентьевой в Калуге

В Калуге Сардана Авксентьева вместе с врачами обсудила законопроекты партии «Новые люди» и местные инициативы.

В среду, 5 февраля, зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева провела встречу с врачами в Региональном центре скорой медицинской помощи и катастроф.

Сардане Владимировне показали новую Единую диспетчерскую службу и современный автопарк, а также рассказали, что наличие двух выездов и территориальная близость окружной автодороги способствует сокращению времени прибытия автомобилей скорой помощи в отдаленные районы города.

«Система оптимизации скорой помощи в Калуге проведена в том виде, как я её себе представляю. Говорю как врач, работавший в разных регионах. Где-то произошло укрупнение, и все небольшие станции закрыли. Объяснение простое — легче следить и финансировать. А в нашем регионе всё сохранилось. У нас есть посёлок Бетлица, там живут немногим более пяти тысяч человек. Есть ещё ряд таких поселений, и мы всё равно держим там бригады», — делится Константин Анатольевич Лашков, Главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и катастроф.

После состоялся открытый разговор с врачами. Вместе с депутатами Законодательного собрания от партии «Новые люди» Дмитрием Артамоновым и Дмитрием Зубовым они обсудили как инициативы партии, так и предложения от самих врачей. Их было много, поэтому разговор вышел предметным и конструктивным.

Начали с обсуждения законопроекта партии «Новые люди» об уточнении деятельности страховых медицинских организаций.

«Я абсолютно не согласна с тем, что страховые медицинские организации сидят на процентах от штрафов, которые они взимают с медицинских организаций. Уверена, что так быть не должно. Я предлагаю, чтобы эти деньги со штрафов уходили в фонд ОМС. И тогда страховые организации перестанут кошмарить медиков — ведь они с этого уже ничего не получат», — считает Сардана Авксентьева.

Далее обсудили местную инициативу. Калужские врачи предложили перенять опыт Московских коллег, где на машины скорой помощи не накладываются штрафы за нарушения ПДД.

«Машины скорой помощи в Москве системы безопасности и камеры не видят. В Калуге же мы получаем штрафы за нарушения. Их немного, но водители их отказываются выплачивать. В итоге мы опять берём из средств учреждения. Предлагаю рассмотреть вопрос с представителями ГАИ. Если нужно — устроим встречу с водителями», — предлагает Константин Анатольевич.

Также обсудили и законопроект партии «Новых людей» об ужесточении наказания за нападения на врачей скорой

«Только в 2023 году зафиксировано 1752 случая нападений на медработников. И мне, как депутату Госдумы, приходят обращения с просьбой защитить работников скорой и медицинских работников, которые ходят по пациентам. Безусловно, защищать нужно всех, но именно работники скорой помощи и врачи, посещающие пациентов на дому, выполняют важную и опасную работу», — отмечает Сардана Авксентьева.

Все предложения будут учтены при доработке документа.