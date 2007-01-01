Шапша поручил обучить калужан цифровой гигиене

Поручение губернатор Калужской области дал 7 февраля на коллегии министерства цифрового развития.

По его словам, это нужно, чтобы защитить людей от посягательств кибермошенников.

- Четыре года мы в лидерах в стране в рейтинге по внедрению Платформы обратной связи. Но работу с обращениями жителей в случае сбоев в системе ЖКХ надо улучшить, - отметил также глава региона. - Всем ведомствам: внедрить в этом году в свои отрасли хотя бы один сервис, предусматривающий роботизацию или использование искусственного интеллекта.

Затронул он и тему ИТ.

- Пока доля айти в экономике региона небольшая. Надо активнее использовать наш потенциал, - прокомментировал губернатор. - В Центре внимания - подготовка кадров в IT-сфере. Более 90 % школ уже оборудовали компьютерными классами. У нас создано восемь «Кванториумов», три «IT-куба», 180 «Точек роста». Проводим межрегиональную IT-смену. Задача: усилить подготовку по фундаментальным наукам - математике и физике.