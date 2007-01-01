Банк ПСБ открыл мини-офис на территории завода «Промсорт-Калуга»

Банк ПСБ открыл мини-офис в административном здании «Промсорт-Калуга». Теперь, не выходя за территорию предприятия, любой его работник может проконсультироваться со специалистом банка и решить свои финансовые вопросы.

В торжественной церемонии открытия мини-офиса ПСБ приняли участие Антон Кулешов, директор ПСБ в Калужской области, и Алексей Крулик, управляющий директор предприятия «Промсорт-Калуга».

«Для ПСБ группа ПРОМСОРТ является важнейшим стратегическим партнером в регионе, это один из крупнейших производителей стального проката строительного назначения в Центральном федеральном округе. И расширяя наше сотрудничество, мы открыли сегодня на территории завода «Промсорт-Калуга» мини-офис банка, – говорит Антон Кулешов. – Наша клиентская стратегия направлена на повышение доступности банковских услуг, расширение социальных пакетов работников предприятий в рамках зарплатных проектов и на создание комфортного сервиса, а формат офисов «банк на работе» максимально отвечает этим задачам. Мы встречаемся с клиентами там, где им удобно, и, улучшая сервис, обслуживание, выходим на новый уровень взаимодействия с крупными предприятиями. Сотрудникам завода «Промсорт-Калуга» теперь не придется искать офис ПСБ в городе и выбирать время для посещения. Все финансовые вопросы можно решить прямо на работе в обеденный перерыв».

В новом мини-офисе ПСБ работает персональный менеджер, который в удобное для сотрудников завода время поможет настроить интернет-банк, подскажет, как получить выписку по счетам, справку об уплаченных процентах. А также поможет подключиться к программе лояльности, которая позволит сотрудникам «Промсорта» каждый месяц получать повышенный кэшбек при пользовании зарплатной картой. Например, оплачивая бензин на заправке, лекарства в аптеке, продукты питания в магазинах, билеты в кино или театр, спортивные и другие услуги/товары, можно получить до 7% от потраченной суммы в виде кэшбека (до 5 тысяч рублей в месяц), либо 4% годовых на остаток по карте*.

Для сотрудников предприятия, у которых не хранились средства на вкладах или накопительных счетах ПСБ в последние 180 дней, доступен вклад под 30% годовых**, который можно оформить на 3, 6 или 12 месяцев. А если срочно требуются средства, то в офисе ПСБ можно будет подобрать кредитную карту или кредит.

Отделение ПСБ на заводе работает в будни с 9.00 до 18:00 часов.

*Процент на остаток в размере 4% годовых начисляется при общей сумме покупок по карте от 10 000 Р/мес.

Повышенный кэшбэк в трех выбранных категориях товаров (АЗС, столовые, кафе, рестораны, фастфуд; аптеки; такси и каршеринг; книги и канцтовары; цветы и подарки; красота; кино, театр, развлечения; товары для детей; товары для животных и других) начисляется в размере до 5% при сумме покупок от 10 000 руб./мес., до 7% - при сумме покупок от 50 000 руб./мес. Кэшбэк и проценты на остаток начисляются в баллах. Перевести баллы в рубли можно в любом количестве и в любое время по курсу 1/1 в интернет- или мобильном банке ПСБ. Для начисления баллов клиент должен самостоятельно подключиться к программе лояльности «Кешбэк» в интернет- или мобильном банке ПСБ.

**Ставка 30% годовых по вкладу «Народный вклад» действует для суммы 50 000 ₽ на срок 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков, не имевших действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в т. ч. с нулевыми остатками) в Банке ПСБ 180 дней до даты открытия вклада «Народный вклад» (за исключением даты открытия вклада «Народный вклад» и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада «Народный вклад»), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада «Народный вклад» и в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада «Народный вклад». Минимальная гарантированная ставка — 30% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru (https://www.psbank.ru/Personal/Saving/narodnyy-vklad), по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка.