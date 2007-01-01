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Общество

Калужскую область похвалили за цифровую трансформацию

В пятницу, 7 февраля, состоялась итоговая коллегия министерства цифрового развития.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев по видеосвязи похвалил наш регион.

Федеральный чиновник заявил, что Калужская область идёт очень хорошими темпами по цифровой трансформации и находится среди лидеров в ЦФО.

Губернатор Владислав Шапша отметил результаты, которые улучшают жизнь калужан. 

Среди них проект «УЦН 2.0», по которому еще девять небольших населенных пунктов получили доступ к интернету. Проект «Государство для людей». Перевод 88 наиболее востребованных госуслуг в электронный вид.

- Наш регион впервые по итогам 2024 года вошёл в топ-20 по качеству жизни, - подчеркнул Шапша. - Хороший результат. Но работы еще много, поставил ряд задач.

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