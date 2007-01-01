Житель Калуги отсудил у стоматологической клиники больше 700 тысяч рублей
В 2021 году он обратился к врачам для лечения и установки имплантов.
Общая стоимость в частной клинике составила 741 872 рубля. Однако после окончания лечения боль у калужанина не проходила.
Он не мог жевать, а некоторые протезы были слишком большими.
В клинике признали недостаток и предложили новое лечение, но калужанин потребовал вернуть деньги.
Суд встал на сторону пациента.
С клиники взыскали стоимость лечения, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и юридические расходы, рассказали 7 февраля в объединенной пресс-службе судов Калужской области.