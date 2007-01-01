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Общество

Житель Калуги отсудил у стоматологической клиники больше 700 тысяч рублей

В 2021 году он обратился к врачам для лечения и установки имплантов.
Дмитрий Ивьев
14:05 сегодня
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Общая стоимость в частной клинике составила 741 872 рубля. Однако после окончания лечения боль у калужанина не проходила.

Он не мог жевать, а некоторые протезы были слишком большими.

В клинике признали недостаток и предложили новое лечение, но калужанин потребовал вернуть деньги.

Суд встал на сторону пациента.

С клиники взыскали стоимость лечения, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и юридические расходы, рассказали 7 февраля в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

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