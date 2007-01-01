В Калужской области похоронят солдата, погибшего еще в 2023 году

Прощание с Русланом Лобановым состоится в Людиново 8 февраля в Храме Казанской Иконы Божией матери.

Мужчина подписал контракт с Минобороны в августе 2023 года, а погиб 6 сентября того же года.

- Он получил многочисленные осколочные ранения, от которых скончался, - рассказал 7 февраля глава администрации Людиново Игорь Синицын. - Эвакуировать погибшего людиновца долгое время не представляешь возможным.

На момент гибели Лобанову было 35 лет. Он воевал в составе отряда «Шторм-Z».