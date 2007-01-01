НАУКА НА СТРАЖЕ ЗРЕНИЯ В КАЛУЖСКОМ ФИЛИАЛЕ МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

Более 36 лет Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России оказывает высокотехнологичную помощь пациентам с различными глазными заболеваниями.

Каждый день сотрудники филиала борются за сохранение зрения своих пациентов. Калужане, жители Калужской области, люди со всей России обращаются за помощью в Калужский филиал МНТК, небезосновательно рассчитывая на качественную высокопрофессиональную работу специалистов клиники.

Справляться с ответственным статусом одного из ведущих российских офтальмологических центров и поддерживать высокий уровень оказания медицинской помощи помогает непрерывное развитие научной мысли. В филиале постоянно совершенствуются существующие и осваиваются новые методы и технологии лечения пациентов с самыми сложными глазными патологиями.

Современные технологии — ​детям

Особое место в исследовательской работе филиала занимает детская офтальмопатология. На сохранение зрения маленьких пациентов направлен огромный пласт научных изысканий. Ведущим направлением уже на протяжении более чем 22 лет является борьба с тяжёлым, приводящем к слепоте заболеванием недоношенных новорождённых — ​ретинопатией недоношенных (РН). Благодаря технологиям раннего выявления, мультимодальной диагностики и раннего комбинированного лечения, разработанным в Калужском филиале МНТК, малыши с РН получают возможность видеть мир.

Большая теоретическая база и практический опыт позволили в 2003 году создать на базе филиала единственную в России межрегиональную службу по оказанию высокотехнологичной офтальмологической помощи недоношенным детям. За прошедшие годы обследованы более 17 000 недоношенных младенцев, проведено более 6000 лазерных, хирургических и комбинированных вмешательств. Эффективность помощи, предоставляемой детям с РН, на сегодняшний день приближается к 100%. По официальным данным Главного бюро медико-­социальной экспертизы, за последние 10 лет в Калужской области не было выявлено ни одного случая первичной детской инвалидности вследствие РН.

Продолжаются исследования по совершенствованию технологий лазерного лечения РН, одной из последних является навигационная лазеркоагуляция сетчатки в автоматическом режиме, также разрабатываются технологии ранней витреальной хирургии, создана система катамнеза пациентов с рубцовой РН.

Особую ценность для практикующих специалистов и для дальнейших исследований представляют научные труды, изданные по результатам проделанной работы. Основополагающими по теме РН стали две докторские диссертации: директора филиала д. м. н. А.В. Терещенко, заместителя директора по научной работе д. м. н. И.Г. Трифаненковой —, и шесть монографий. Аналогов по масштабу и объёму проведённых исследований в мире нет.

Большое внимание в Калужском филиале МНТК уделяется и другим детским патологиям. Разрабатываются пилотные подходы к хирургическому лечению косоглазия на всех глазодвигательных мышцах, развивается инновационная технология фемтолазерного сопровождения хирургии катаракты у детей. Активно ведётся исследовательская работа по тяжёлым врождённым заболеваниям (семейная экссудативная витреоретинопатия, аномалия Петерса, врождённая глаукома и др.). Непрерывно развивается и совершенствуется направление комбинированного лечения прогрессирующей миопии. Новые технологии, доказавшие свою эффективность, активно внедряются в Детском центре офтальмологии филиала.

Инновации

В Калужском филиале МНТК развивается большой спектр тем, целью которых является оказание помощи взрослому населению. В частности, активно разрабатываются инновационные методы лечения патологии роговой оболочки глаза. В рамках этого направления выполняются экспериментальные исследования на животных с целью последующего внедрения новых решений в клиническую практику.

Непрерывно ведётся совершенствование технологий хирургического лечения самой распространённой возрастной патологии хрусталика — ​катаракты. Ещё в 2002 г. в Калужском филиале МНТК была разработана методика, существенно облегчающая хирургию катаракты высокой плотности, — ​предварительная ИАГ‑лазерная факофрагментация. В настоящее время проводятся многоплановые исследования по оптимизации фемтолазерного сопровождения хирургии катаракты, по расширению возможностей диагностики с использованием кератотопографии, по достижению максимального рефракционного результата катарактальной хирургии с применением интраокулярных линз премиум-­класса (мультифокальных, торических, аккомодирующих). При таком высоком уровне современных технологий хирургия катаракты сегодня — ​это амбулаторное лечение.

Большой объём исследований занимает разработка современных технологий диагностики и лечения витреоретинальной патологии: макулярных разрывов сетчатки, хронической центральной серозной хориоретинопатии, дистрофических заболеваний сетчатки и др. Особое место в ряду научных изысканий занимают социально-­значимые глазные заболевания, такие как диабетическая ретинопатия, глаукома.

Учиться и учить

Богатый научный потенциал клиники способствует активной образовательной деятельности. С 2021 г. Калужский филиал МНТК является клинической базой кафедры хирургии КГУ им. К.Э. Циолковского. Дисциплину «Офтальмология» студенты Калужского мединститута осваивают начиная с 4-го курса, самые заинтересованные занимаются в студенческом научном кружке по офтальмологии, созданном в филиале. С 2023 г. начата подготовка кадров в ординатуре по специальности «Офтальмология» на базе кафедры постдипломного образования КГУ им. К.Э. Циолковского. Ординаторы полностью заняты клинической практикой и научной работой, с самого начала обучения активно занимаются исследовательской деятельностью и принимают участие с докладами во Всероссийских научно-­практических конференциях, в ежегодном Калужском медицинском конгрессе «Циолковские чтения».

Результаты проведённых в Калужском филиале МНТК научных изысканий регулярно публикуются в авторитетных изданиях, патентуются в Роспатенте, докладываются на российских и зарубежных научно-­практических конференциях. Сотрудники филиала подтверждают свой высокий профессиональный уровень защитой диссертаций. На протяжении всего периода деятельности филиал регулярно делится опытом, организуя региональные и Всероссийские научно-­практические конференции по актуальным проблемам офтальмологии, которые получают большой отклик в научном офтальмологическом сообществе.

На сегодняшний день научный багаж Калужского филиала МНТК включает 5 докторских и 23 кандидатские диссертации, 8 монографий, 287 патентов РФ на изобретение, 1219 научных статей, из них более 250 — ​в ведущих рецензируемых научных журналах, более 1000 научных докладов на Всероссийских и зарубежных конференциях и конгрессах. Ежегодно проводится до 10–15 клинических и экспериментальных исследований.

В осуществлении научной деятельности филиал плодотворно сотрудничает с научными центрами, институтами, зарубежными компаниями. Среди них — Институт биофизики клетки Российской академии наук, Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба, Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана. Со специалистами крупнейшей европейской компании Ziemer Ophthalmic Systems (Швейцария) с целью выполнения новых видов операций были разработаны программы для фемтолазерных установок, которые уже используют в своей практике зарубежные клиники.

Калужский филиал МНТК благодарит своих коллег и партнёров за плодотворную работу, планирует и в дальнейшем активно развивать имеющиеся и открывать новые научные направления, расширять научное сотрудничество с отечественными и зарубежными институтами, делиться богатым опытом с коллегами и с теми, кто только планирует посвятить себя офтальмологии, на благо российской офтальмологической науки и практики.

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