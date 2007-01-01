В Калужской области выделили 849 миллионов на модернизацию первичного звена здравоохранения
Деньги предусмотрены на 2025 год в региональном бюджете, рассказала 7 февраля министр финансов Валентина Авдеева.
Часть этих средств составляет субсидия из федерального бюджета - 815,6 миллиона.
Планируется капремонт 11 объектов первичного звена здравоохранения, закупка 1 214 единиц оборудования и 15 модульных конструкций.
Авдеева напомнила, что уже четыре года в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» ремонтируются больницы и поликлиники, возводятся ФАПы, закупается оборудование и транспорт.