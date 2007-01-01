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Общество

В Калужской области выделили 849 миллионов на модернизацию первичного звена здравоохранения

Деньги предусмотрены на 2025 год в региональном бюджете, рассказала 7 февраля министр финансов Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
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Часть этих средств составляет субсидия из федерального бюджета - 815,6 миллиона.

Планируется капремонт 11 объектов первичного звена здравоохранения, закупка 1 214 единиц оборудования и 15 модульных конструкций.

Авдеева напомнила, что уже четыре года в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» ремонтируются больницы и поликлиники, возводятся ФАПы, закупается оборудование и транспорт.

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