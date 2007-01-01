Стоматологи отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 9 февраля во всем мире отмечается День стоматологов — ​специалистов, чьи знания и опыт помогают сохранить здоровье и красоту наших улыбок.

Стоматология сегодня не просто профессия — ​это сочетание медицины, науки и искусства. В рамках современного стоматологического приема применяется большое число специализированных материалов, инструментов и оборудования. Эстетическая реставрация, протезирование зубов требуют не только фактически художественного подхода к воссозданию формы и цвета, но и глубокого понимания физиологии зубного ряда, распределения функциональной нагрузки. Врачи-стоматологи работают с самыми сложными случаями, используя современные технологии и методы лечения, чтобы помочь своим пациентам обрести красивую и здоровую улыбку.

Важнейшей частью работы врача является профилактика. Научно доказано, что здоровье полости рта существенно влияет на состояние многих систем организма. Стоматологи не устают напоминать нам, что большинство стоматологических заболеваний, выявленных на ранней стадии, может быть остановлено без нарушения целостности зуба (т. е. без применения так пугающих многих боров) путем применения специализированных паст и других средств или проведения терапевтических процедур. В среднем от появления первой стадии кариеса (так называемой стадии пятна) до начала разрушения эмали проходит около двух лет. Именно поэтому так важно соблюдать рекомендации — ​посещать стоматолога с целью осмотра не реже одного раза в полугодие.

В преддверии профессионального праздника мы пообщались с главным внештатным стоматологом министерства здравоохранения Калужской области, заслуженным врачом РФ, главным врачом Калужской областной клинической стоматологической поликлиники Владимиром Сергеевичем Цукановым.

— Нашей основной задачей является оказание качественной, профессиональной помощи пациентам. Ее решение — ​многогранная работа, требующая не только высокого профессионализма и непрерывного развития знаний и опыта врача, но и создания безопасных и комфортных условий для ведения приема.

Безусловно, много задач еще предстоит решить, но уже сегодня хочется отметить большую работу, проделанную врачами-­стоматологами нашего региона. Несмотря на все сложности, опыт нашего региона положительно оценивается стоматологическим сообществом России.

Важно отметить и результаты профилактической работы: наблюдается устойчивая положительная динамика обращений пациентов с профилактической целью. Растет и процент ранней выявляемости сопутствующих заболеваний, в том числе новообразований полости рта. Все это позволяет обеспечить более благоприятные прогнозы лечения.

В преддверии праздника хочу поблагодарить коллег за верность профессии, непростой труд, стремление к профессиональному росту и развитию и, конечно, безграничное желание помогать своим пациентам. Наша профессия требует не только обширных знаний и опыта, но и творческого подхода, порой — ​умения находить нестандартные решения, чуткости и внимания.

Пусть ваша работа дарит радость и удовлетворение, вдохновляет на новые успехи! Крепкого здоровья, бодрости и неиссякаемой энергии!

О задачах и направлениях развития стоматологии в нашем регионе мы поговорили также с Президентом Ассоциации стоматологов Калужской области, заслуженным врачом РФ Зоей Юрьевной Цукановой.

Ассоциация, объединившая врачей-­стоматологов нашего региона, была основана в 1998 году. Помимо всесторонней поддержки профессиональной деятельности представителей сообщества в задачи Ассоциации входит активная работа по развитию нормативной базы, регламентирующей оказание стоматологической помощи, содействие непрерывному профессиональному развитию специалистов нашего региона.

Накануне праздника Зоя Юрьевна обратилась к коллегам с добрыми пожеланиями. — ​Стоматология — ​это не только сочетание обширных специализированных медицинских знаний. Сегодняшняя действительность требует от врачей высокого уровня профессионализма, терпения и умения работать не только с пациентами, но и с большим объемом информации, нормативных требований и рекомендаций.

Современные технологии позволяют нам использовать передовые методы лечения, которые дают нашим пациентам отличные результаты. Однако, чтобы достичь этих результатов, наши врачи должны не только быть специалистами в своей области, но и уметь находить подход к каждому пациенту, учитывая его индивидуальные особенности, непрерывно развивать свои навыки и умения. Отрадно отметить высокую заинтересованность врачей нашего региона в совершенствовании профессиональных навыков и опыта. Так, в минувшем году врачи приняли участие как минимум в 4 конференциях и семинарах, организованных нами в регионе.

Дорогие коллеги, от лица Ассоциации благодарю вас за вклад в развитие стоматологии Калужской области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и новых достижений! Вы создаете улыбки, которые дарят людям уверенность и радость. Ваша работа не только помогает избавиться от боли и дискомфорта, но и отчасти меняет жизнь к лучшему. Пусть и в вашей жизни будет как можно больше добра, тепла и улыбок!

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