На калужском «Ремпутьмаше» сократят 900 человек

Представители компании «Синара - Транспортные Машины» прокомментировали новость о консервации цехов предприятия.

Как мы уже сообщали, в связи со значительным снижением заказа на путевую технику для строительства и содержания железнодорожной инфраструктуры в 2025 году, калужский завод «Ремпутьмаш» консервирует производственные мощности предприятия.

Об этом вечером 6 февраля сообщили в правительстве Калужской области.

Представители компании «Синара - Транспортные Машины» объяснили, что будет с персоналом предприятия.

- Решение о вынужденном сокращении персонала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» и филиала в городе Людиново с 30 апреля связано со значительным снижением заказа на путевую технику для строительства и содержания железнодорожной инфраструктуры в 2025 году, - уточнили в компании.

- Сокращение персонала производится в полном соответствии с российским законодательством и соблюдением прав трудящихся. Данная процедура коснется порядка девятисот сотрудников компании, однако следует обратить внимание, что часть рабочих получит предложения о трудоустройстве на другие предприятия Холдинга СТМ. Кроме этого, достигнута договоренность о сотрудничестве с Министерством труда Калужской области об оказании всестороннего содействия в трудоустройстве остальной высвобождающейся части коллектива.