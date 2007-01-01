В Калуге закрывают производственные цеха «Ремпутьмаша»

Мощности одного из флагманов калужского тяжелого машиностроения в 2025 году законсервируют.

Сенсационное заявление прозвучало в четверг, 6 февраля от правительства Калужской области со ссылкой на региональное министерство экономического развития.

Причина остановки предприятия, по сообщению правительства Калужской области, опубликованного в телеграм канале губернатора Владислава Шапши, в резком сокращении заказов на приобретение путевой техники от компании Российские железные дороги.

Трудности с получением заказов от РЖД и привели к тому, что в течение нынешнего года цеха калужского предприятия «Ремпутьмаш» будут законсервированы.

- Ситуация на калужском заводе «Ремпутьмаш» не предусматривает процедуру банкротства, - пояснили в региональном минэкономразвития. – Она предусматривает лишь временное неиспользование производственных площадей и оборудования.

Территорию предприятии и его закрытые корпуса компания обязуется поддерживать в исправном состоянии.

Что будет с сотрудниками калужского «Ремпутьмаша» не сообщается. По данным на 2023 год, численность сотрудников Калужского завода «Ремпутьмаш» составляла более 3500 человек.