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Общество

В Ульяновском районе собирают посылки солдатам

Дмитрий Ивьев
12:50 сегодня
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Их собираются отправить к 23 февраля, рассказал глава администрации района Александр Анисимов.

Закуплены спальные мешки, пауэрбанки и пледы-подушки.

Груз собираются доставить к празднику.

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