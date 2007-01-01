-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ВТБ запустил для предпринимателей сервис внесения и снятия наличных по QR
Общество

ВТБ запустил для предпринимателей сервис внесения и снятия наличных по QR

ВТБ расширил возможности самоинкассации для клиентов среднего и малого бизнеса. Они могут вносить наличные денежные средства на расчетный счет и снимать их с карточного счета в банкоматах по QR-коду.
16:52 сегодня
0 286
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С помощью новой услуги можно снимать наличные или зачислять на расчетный счет наличную торговую выручку даже когда карты не оказалась под рукой. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный на устройствах самообслуживания ВТБ, через камеру мобильного телефона, либо мобильного приложения Бизнес Платформы ВТБ. Пользователь автоматически попадает в раздел «Бизнес-карты», где выбирает универсальную карту, с помощью которой будет проводить операцию. Затем, следуя подсказкам на экране банкомата и мобильного приложения, подтверждает операцию внесения или снятия денежных средств.

«Самоинкассация позволяет клиентам вносить наличную выручку в любое время и в удобном месте, при этом экономить на банковской услуге инкассации. Мы запустили новую функциональность для тех, кому работать с мобильным банком комфортнее, чем с физическими пластиковыми картами. Самостоятельно вносить средства можно в обширной сети банкоматов ВТБ – сегодня она насчитывает более 7,5 тыс. устройств с функцией внесения и более 9 тыс. банкоматов с возможностью снятия наличных», – отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития старший вице-президент ВТБ.

Корпоративные клиенты ВТБ также могут вносить наличную выручку в банкоматах по логину и паролю без использования бизнес-карт. Уполномоченные сотрудники клиента получают логин и пароль для самоинкассации в интернет-банке и мобильном приложении, которые вводят в банкомате и затем вносят денежные средства на счет в удобное время в любом объеме в сети банкоматов ВТБ по всей России. Внесение наличности на счет таким способом занимает менее минуты.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6Imx5ckxBb2hpUDJwNklTb3NKOUJHSnc9PSIsInZhbHVlIjoiSlV3Tng2SzdicjdtNCtOUWROM002cytNTG1SK1hRU3JjZzlSR01sZTBqWm1RbVRnS3VXYzVmMUZLdUlkZnFEbkx2MC9hQkVhUWhXQmhUUGxiUTlMK2pGc25nRGtpV1hqZXg0SEpENnNaeTlNOEV1VkptVzFNdDVEak11ZDFqT0xXaVJhY0tTbUprSkxWTWJxVmRBOFdZbmVxcU1VaVdXNm5IVGpJVHluQi9DRnVPK01YVW5KazBuNEZhMUFwOHRFWG1qbytrVnJVRlk5U0E3NkF4ME5ndVBEZGExUTRIYWlPMW1OT0w2SDExOFlJNXVBZU4wb21sdGtoT2ZoU2tzOGkyd1pkZE1XYlRET1NTWXB0R0JiMTljbW9DWVdLZ0kyM01OWDVxbzF6enBlODAzS083aU9rbktZM1hPM3dJWlorOXpHOWVWajhCN1ZZNWRzclZRQ0tZVmtVR3dPVWhJOHhQZE5XaE1DQnRRM2UrZS9GMERFVytDc2J4aUVxV1BzTE1ramJBSjVvU3VQOUh3TTlwdEdvN3JmajRFVWhvdkxNMjd1aTluTFdtMUNBVFM4aU9QVURVSFhTTWpGREExLyIsIm1hYyI6IjRmYzQwY2E3MTFmMWNjNTJjMmQ2ZDk2OGIwZjRiYzNhYTk1NDM2MjU0YmJmYjIyMzI0ZjgzNDQyOWVhNzEzYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjE5ZTZlTCtDNzlUdkwyemppa0dGaVE9PSIsInZhbHVlIjoieHA0SDZOOEYvcXhIaENicVRYRnZRa3JXTjBVbFVUcVRRTitWSVFWTUtWTERZaWluY3h3cjJPUisyVFNyYk94QWlXVkIxWHRnR2lGM29PaDY4WlZmc01CVk1PUm16TTVtYU8wMEVQZGwwSnppdHREUkJCQXRIMW56YjZRTWNGa2NnREwzaFdBYnEydzdKMEw1bzVtVHFPaGJIZmcwWU8yZ1U3SXhTRjRHWU04QzVwc0o1S1BOTDBoeW9rVjVyc1hNbjlCWXBHcHFHaXQ3Sk9ncUQrT0huMTJ1WEhveHU3a0N4cE1ON09sNXJSdkVOSmd6WEZ6ZHJrRVdvRlliSjhRam1sQU9EVVNEZFJTc2xzM2FLYjBVTTF1MmxFTUNRbTRBdHRURjRDWjYzWGpkTXRuZEhMQ25SMTZhS0lZU05BeXpsU3k1dlQvcm9mTVA5dHZnekFsYW1OWjkyMkRDekk0bm1Gc05MUnBtbGNlckdwWUdCWkV1UWRZdlRSY1czZi9UMXl4bHdhcGNBYkJiZ3Y1em5hOHIweTVDL2dRYWFSbmhVdnN0dlhQTkhNSjU0Tnd0cXkyRWx0dERXZFluNldwcDYwWWs3QTVCc3Qwc3JSbU92eVFTeE5sbDRTRTJrUWdWS3M0OW1vWEpTY3Z4OHNkTVpZV1lmWnZ0TjBhMUowdFpOd3ZGcFA3UXlHZ0c2TUZoVDE5WnRKUEhWVU5WU0xYOHNVb0cwWW9QU3R0TTNjaXhhV1VKdktrSE95SUQ5SHlYaW1XTGc1dDNUbFltaDlhTkRYNGFHMXVPakJGSDVndnNYNXUzL2FTVmV3S01DM3VUaFZZaVlEaHNpL09zOEQxYSIsIm1hYyI6ImM2NWEyZWI5YmJhNTU1ODhjOTAwMmVjMTA0MmYyMmQ3NTg5ZTU1NzlkODU0Y2UzNGJlY2EyOGUzMzMxNDZiOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+