ВТБ запустил для предпринимателей сервис внесения и снятия наличных по QR

ВТБ расширил возможности самоинкассации для клиентов среднего и малого бизнеса. Они могут вносить наличные денежные средства на расчетный счет и снимать их с карточного счета в банкоматах по QR-коду.

С помощью новой услуги можно снимать наличные или зачислять на расчетный счет наличную торговую выручку даже когда карты не оказалась под рукой. Для этого достаточно отсканировать QR-код, размещенный на устройствах самообслуживания ВТБ, через камеру мобильного телефона, либо мобильного приложения Бизнес Платформы ВТБ. Пользователь автоматически попадает в раздел «Бизнес-карты», где выбирает универсальную карту, с помощью которой будет проводить операцию. Затем, следуя подсказкам на экране банкомата и мобильного приложения, подтверждает операцию внесения или снятия денежных средств.

«Самоинкассация позволяет клиентам вносить наличную выручку в любое время и в удобном месте, при этом экономить на банковской услуге инкассации. Мы запустили новую функциональность для тех, кому работать с мобильным банком комфортнее, чем с физическими пластиковыми картами. Самостоятельно вносить средства можно в обширной сети банкоматов ВТБ – сегодня она насчитывает более 7,5 тыс. устройств с функцией внесения и более 9 тыс. банкоматов с возможностью снятия наличных», – отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Корпоративные клиенты ВТБ также могут вносить наличную выручку в банкоматах по логину и паролю без использования бизнес-карт. Уполномоченные сотрудники клиента получают логин и пароль для самоинкассации в интернет-банке и мобильном приложении, которые вводят в банкомате и затем вносят денежные средства на счет в удобное время в любом объеме в сети банкоматов ВТБ по всей России. Внесение наличности на счет таким способом занимает менее минуты.