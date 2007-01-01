Главный врач малоярославецкой больницы решил уволиться
Михаил Брук написал заявление об уходе по собственному желанию.
В четверг, 6 февраля, об этом сообщила министр здравоохранения Анна Чернова.
Она рассказала, что сегодня Бруку вручили медаль Калужской области «За мужество и самоотверженность». Врач-травматолог участвовал в командировках в Первомайск.
- Мы желаем ему дальнейших успехов и благополучия! – прокомментировала Чернова.
Кто именно займет пост главного врача в Малоярославецкой ЦРБ, пока не уточняется.