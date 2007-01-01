Главный врач малоярославецкой больницы решил уволиться

Михаил Брук написал заявление об уходе по собственному желанию.

В четверг, 6 февраля, об этом сообщила министр здравоохранения Анна Чернова.

Она рассказала, что сегодня Бруку вручили медаль Калужской области «За мужество и самоотверженность». Врач-травматолог участвовал в командировках в Первомайск.

- Мы желаем ему дальнейших успехов и благополучия! – прокомментировала Чернова.

Кто именно займет пост главного врача в Малоярославецкой ЦРБ, пока не уточняется.