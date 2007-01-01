Скончался почетный гражданин Малоярославца

Сергею Полковникову было 82 года.

Он являлся заслуженным работником физической культуры России.

- Сергей Дмитриевич посвятил свою жизнь развитию спорта в городе, - рассказал 6 февраля глава администрации Малоярославца Михаил Крылов. - Он был верен любимому делу, отдавал ему много сил и энергии. Под его руководством выросло не одно поколение спортсменов высокого уровня, прославивших наш муниципалитет. Сергей Дмитриевич всегда был готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждался, в любых ситуациях оставался мудрым, справедливым и рассудительным. За это его любили и уважали.

Прощание с Сергеем Дмитриевичем состоится в Казанском Соборе 7 февраля в 13:00.