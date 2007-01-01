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Морозы усилятся в Калужской области

Похолодание начнется в пятницу, 7 февраля.
Дмитрий Ивьев
15:42 сегодня
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Днем синоптики обещают около -4 градусов.

По ночам температура в ближайшие 10 дней может опускаться до -10.

Существенных осадков не ожидается. Местами возможен небольшой снег.

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