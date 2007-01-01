Сроки поиска работы калужанами сократились почти на месяц за 2024 год

Этот показатель улучшился на 25 дней, рассказали 6 февраля в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.

Там отметили, что таких результатов удалось достичь с помощью внедрению новых подходов к взаимодействию с клиентами и комплексному обслуживанию.

- Помимо услуг службы занятости в режиме «одного окна» заявители теперь имеют возможность получить услуги партнёров, - пояснила замминистра труда и соцзащиты Калужской области Лариса Кулакова. - В прошлом году было оказано свыше тысячи таких услуг.

В 2023 году наш регион вошел в число 17 пилотных, где реализован проект комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Демография».