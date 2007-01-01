-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Сроки поиска работы калужанами сократились почти на месяц за 2024 год
Общество

Сроки поиска работы калужанами сократились почти на месяц за 2024 год

Этот показатель улучшился на 25 дней, рассказали 6 февраля в министерстве труда и социальной защиты Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:40 сегодня
0 340
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там отметили, что таких результатов удалось достичь с помощью внедрению новых подходов к взаимодействию с клиентами и комплексному обслуживанию.

- Помимо услуг службы занятости в режиме «одного окна» заявители теперь имеют возможность получить услуги партнёров, - пояснила замминистра труда и соцзащиты Калужской области Лариса Кулакова. - В прошлом году было оказано свыше тысячи таких услуг.

В 2023 году наш регион вошел в число 17 пилотных, где реализован проект комплексной модернизации в рамках нацпроекта «Демография».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFNeTN2Q2pFVVF6TG9QUGNIcDVad3c9PSIsInZhbHVlIjoiS3Yrbk4vV1NucHltbDFldVZ3eHBTSzJCdDdzY1c5V0dGKzd5TVBBYmt5UExkaDk5NEJVS0VCanlQOVBCOUR6bTBWUzlXeDA2VWU3MS9YSW1YLzZwbW9aNDZ4MFBOSG81cjRPeXBpaEtOOVo4bXdoSGQ5S08zc0hWOHlrdytKVjdsQ0VXUEU3a3o1WjZSaE5xbGtjc0tFcVlkR0NNdTdMbWk0NTJwNnpUaW96cHh6blpmeXpLblFNT1BqbHUrU3hsL1lNOG4rR3M0eDZvUEwvWDVLNXdxWkl6VDB2MGdqRHo0OG81ak1uNjZEUnlWYzVMbFlHVEZDeDVYZWlpd1BUOVUxTUtFR0N1cHhLZ0M4dnBheFlSOS9ZVGtnQks0ZVE5UFhjWEJZcmdvQmk0NTEyQXpXVmpuUVBZT0o0ZU9ZbzFJMFVUTG5jUnlta084NDZDd0xBSjJoeFBiMVhhMk1xWUxpK0NiWGxjZEMvL25WZnUzcktWVjlqb1RLUmpHK1VTVDhaUytuZE5peVRxK28yVmxzMmREZ3Y1RWlnR3dwRDdFU2ZoVzJqRE1rMGQwR0c2Rm1Cc1d1UlE0YUNIZW1BdiIsIm1hYyI6IjAxMmJjZmI3ODMxMTA5NWZkMGE3OWQxZjc2NTRhN2IyNTk3MTUyZjY3NDkzYWY0NTU2NTdmZWQwMDM2ZmQ3NjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktpcCtzeEJWODl0QU1wSE00KzFoa0E9PSIsInZhbHVlIjoiWWVHenk1QVNmUllGTXgzQk1HTVNpV1pSb3pDamlxL1ZuckdmelZwbmg1a2pROXBiU3pvQ3BOcERCaTBZR0hYVkpubS9KUDZJSlIvRituRy8zOURWK3lOSllNWEV2VldyY2E3UE94SmliK0NrMTRpVUZSNGNQdzYydkV2V3EydUhGaG9hemttVGprVGdaYUtJaVBPOXBsMXpPZnFFZk94QmpOZFQ3cTF5UU9pTjhZUWt0amFNK1BLODZwSUswTVRqVHNqVVdOUFlBb2tiTmpxdmdlbzhSR1lWRHprMTI4RmhGK3hDbVRTM0RXdzIrZUtvdmRmVktQNFlYMXh4dnVLemxpTkQvb3Y1UE1OV3V2UDFWbkE1eGU4cGxTWUZMRlM1VXY0Nm9KaXhFWmRsZzc2dTFZaDZYV3c4aEs0SnlyS0ZwR0N4bWpxaVF5dWdyR2YyZWJYUldobU1KT09ySHpEelQ2Ukozakg3Tk5KMERtYTdKOEZsUVlGZGtrK2lwSFI5RGw1bnhxc3NqVGhwMUovNkRyelpteFdFUm5qcndxQnVwRVJRVy8rU3JqSllhNmlDcTYxQVBySUFEaEV0ZTNBMCtsMkppM1BKUm8rUlB0VmxqbEtsRUcraWN0RHdKdStuYlZ6ajNja3J4aTlsd1RxeWJCcUtubDIweHpIWGI1a0F3bS9HWXZ4L1ZPRytEZ1FUUXhNdStUVUxWTktKTVpLcGJDWVJTcVl4bU1XWTlPQ0JoUkFVeERhOGo3TmZYUXdxQUNsdUw0Rzl4Z0pHNDdUOXIyYnpqU21FRnBlSHhsMGo1d1JuWk84RjlJbHUzWndrQUJyS3hNVm9FbGRxWXRUYiIsIm1hYyI6IjBmMTdlZDg5Yjk5NTZkNDdjNGY0NzM1NDJkZGM0YzgxZTJiYTI0ZWMwNTY3YjMwOWZmOTRkNTUwZjQ1YmQ1NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+