Калужанин выиграл всероссийский конкурс «Знание.Лектор»

Успеха добился Дмитрий Меньков.

Он работает заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства в областной прокуратуре и создал социальный проект «Школа Грамотного Гражданина».

Дмитрий учит людей не бояться отстаивать свои права, рассказали 6 февраля в правительстве региона.

Всего победителями стали 70 лекторов из 37 регионов России. Церемония награждения прошла 5 февраля в Москве.

Каждый из победителей получил по 250 тысяч рублей на дальнейшее продвижение своего проекта.