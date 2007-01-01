Калужанин выиграл всероссийский конкурс «Знание.Лектор»
Успеха добился Дмитрий Меньков.
Он работает заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства в областной прокуратуре и создал социальный проект «Школа Грамотного Гражданина».
Дмитрий учит людей не бояться отстаивать свои права, рассказали 6 февраля в правительстве региона.
Всего победителями стали 70 лекторов из 37 регионов России. Церемония награждения прошла 5 февраля в Москве.
Каждый из победителей получил по 250 тысяч рублей на дальнейшее продвижение своего проекта.