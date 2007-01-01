В Калуге обсудили будущее ЖКХ с депутатом Сарданой Авксентьевой

Участники обсудили изменения механизма оплаты услуг, отмену моратория на проверку предприятий ЖКХ и ужесточение персональной ответственности.

В среду, 5 февраля, в Калуге состоялась панельная дискуссия «20 лет со дня вступления в силу жилищного кодекса. Дальнейшие пути развития». Ее организовала партия «Новые люди».

Одним из спикеров мероприятия стала депутат Государственной думы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. На таких дискуссиях она стремится услышать мнение людей, чтобы вынести самые острые вопросы и проблемы на федеральный уровень.

Эскроу-счета – необходимость или лишние трудности?

Первой темой для обсуждения стал вопрос о необходимости внедрения эскроу-счетов для оплаты услуг в сфере ЖКХ. О преимуществах рассказал член Общественного совета при ГЖИ Игорь Петров.

Спикер отметил, что такая практика хорошо показала себя в других странах. Этот механизм позволит людям отправлять деньги на промежуточный счет, с которого УК может снять деньги только после выполнения работ и предоставления документов об их окончании.

Мнения по этому поводу разделились. Слушатели восприняли идею скептически, усомнившись в эффективности нового подхода. С осторожностью к эскроу-счетам относится и Сардана Авксентьева.

-Эскроу-счета могут вызвать дополнительные сложности и привести к новым затратам. Сейчас мы активно обсуждаем идею разделения собственных средств УК и платежей населения на целевые расходы.

Вернуть проверки

Во времена коронавируса на проверки предприятий в области ЖКХ наложили мораторий. Пандемия закончилась, но его продлили до 2030 года.

- Трудный период кончился. Все надзорные органы сходятся во мнении, что УК необходимо проверять, так как о многих нарушениях известно, но прекратить их невозможно из-за запрета на проверки, - отметил Игорь Петров.

Этот вопрос оказался менее дискуссионным. К возобновлению проверок большинство присутствующих отнеслись с энтузиазмом.

- Я согласна, что мораторий нужно снять. В том числе и с ресурсоснабжающих организаций, - уточнила Сардана Авксентьева.- Наша партия поддерживает малый и средний бизнес, но люди важнее.

Индексация тарифов

Сардана Авксентьева отметила, что на предстоящих парламентских слушаниях партия хочет поднять вопрос о формировании тарифов ЖКХ.

- Некоторые тарифы не растут годами, а есть те, что все время индексируются. Инициатива в том, чтобы посчитать каждый тариф, показать людям прозрачные цифры, разъяснить обоснованность повышения, - уточнила спикер. – Мы надеемся, что Калужская область примет активное участие в слушаниях, ведь что хорошо для вашего региона, то можно активно применять для любого региона ЦФО.

Также на дискуссии обсудили необходимость повышения уставного капитала УК – это предложение было внесено из зрительского зала. Еще один из участников конференции вынес предложение о расширении полномочий ГЖИ, чтобы ее сотрудники могли сами проводить проверку внутренней хозяйственной деятельности.

Инициативу калужан поддержали спикеры. Сардана Авксентьева пообещала взять обе инициативы в работу.

За один час полноценно обсудить будущее сферы ЖКХ невозможно. Однако встреча стала неким прецедентом, на котором калужане смогли высказать свои идеи, две из которых наверняка получат продолжение. В конце всех участников пригласили вступить в инициативную группу, чтобы продолжать работу в дальнейшем.