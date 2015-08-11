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Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — СберКарту Ветерана

12:35 сегодня
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СберКарта Ветерана является аналогом бумажного удостоверения ветерана боевых действий и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты

Ветераны боевых действий могут оформить и получить в отделениях Сбера электронное удостоверение ветерана боевых действий — СберКарту Ветерана. Для этого потребуется только паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции. Соглашение о партнёрстве в этом социально-значимом проекте банк заключил с Министерством Обороны РФ.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Оно выпускается на банковской карте, а значит получение финансовой и нефинансовой поддержки от государства будет ещё проще. На СберКарту Ветерана можно будет получать денежное довольствие, федеральные и региональные социальные выплаты, льготы и скидки.

Кроме того, её можно использовать и для привычных финансовых операций: платежей, переводов и сбережений. С неё можно снимать деньги в банкоматах Сбера без комиссии, расплачиваться за покупки и получать бонусы Спасибо, которые потом выгодно тратить у многочисленных партнёров банка. Все операции по карте легко и просто совершать в удобном банковском приложении СберБанк Онлайн.

Реклама. ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxxcrsLt
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