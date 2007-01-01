Самые необычные вакансии назвали в Калужской области

Результаты исследования в четверг, 6 февраля, опубликовал ресурс HeadHunter.

За январь работодатели разместили более 8000 объявлений о поиске сотрудников. Среди них встречаются и редкие вакансии.

Например, в нашем регионе ищут переводчика с китайского. Зарплата не уточняется.

Рабочему по защите растений предлагают от 66 тысяч рублей.

Столько же готовы платить животноводу по уходу за рогатым скотом.

А микробиологу предлагается до 70 тысяч рублей.