Самые необычные вакансии назвали в Калужской области
Результаты исследования в четверг, 6 февраля, опубликовал ресурс HeadHunter.
За январь работодатели разместили более 8000 объявлений о поиске сотрудников. Среди них встречаются и редкие вакансии.
Например, в нашем регионе ищут переводчика с китайского. Зарплата не уточняется.
Рабочему по защите растений предлагают от 66 тысяч рублей.
Столько же готовы платить животноводу по уходу за рогатым скотом.
А микробиологу предлагается до 70 тысяч рублей.