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Общество

Самые необычные вакансии назвали в Калужской области

Результаты исследования в четверг, 6 февраля, опубликовал ресурс HeadHunter.
Дмитрий Ивьев
09:36 сегодня
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За январь работодатели разместили более 8000 объявлений о поиске сотрудников. Среди них встречаются и редкие вакансии.

Например, в нашем регионе ищут переводчика с китайского. Зарплата не уточняется.

Рабочему по защите растений предлагают от 66 тысяч рублей.

Столько же готовы платить животноводу по уходу за рогатым скотом.

А микробиологу предлагается до 70 тысяч рублей.

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