Церковь в Калужской области стала объектом культурного наследия

Это храм Богоявления Господня в селе Ленское Мосальского района.

Однокупольная кирпичная церковь построена в стиле барокко в 1725 году. Она является архитектурной и градостроительной доминантой села и его окрестностей. Высотой храм более 25 метров.

- Монументальность архитектуре придают выполненные из фигурного кирпича пластические декоративные элементы, крупные и простые, - рассказали 5 февраля в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

В СССР церковь использовали для хозяйственных нужд колхоза. Это привело к уничтожению отделки, монументальной живописи, иконостаса, подлинной планировки.