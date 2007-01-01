-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Церковь в Калужской области стала объектом культурного наследия
Общество

Церковь в Калужской области стала объектом культурного наследия

Это храм Богоявления Господня в селе Ленское Мосальского района.
Дмитрий Ивьев
16:18 сегодня
0 160
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Однокупольная кирпичная церковь построена в стиле барокко в 1725 году. Она является архитектурной и градостроительной доминантой села и его окрестностей. Высотой храм более 25 метров.

- Монументальность архитектуре придают выполненные из фигурного кирпича пластические декоративные элементы, крупные и простые, - рассказали 5 февраля в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

В СССР церковь использовали для хозяйственных нужд колхоза. Это привело к уничтожению отделки, монументальной живописи, иконостаса, подлинной планировки.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhUU1RpTVk1NXN1d3RoTlJrZm9XWGc9PSIsInZhbHVlIjoiWXF6aTNLYzg0WkJRSXlteTZmOFdHbnZJSnhYbm5OWUltdm5JcmtWT21pSmZLRkZhamNDZG5mZDRVOEhRdnZqYldJL0RvejhOVndLamdlMkQyU2d5KzhubmlyZlBOQm1jVzRsblZqTlZPYUg0TzA3MEliTWN6Nis1QkhEQmV4UlR3WDdtZElKLzl3YkgzcDdhSjNnOU8zTE03cmtqVWh6NmhKb04vMUlnRkdKS0UvaEJPanIyU1NSeXoyUlhmSkxHT1BaL0E5K0k4c3dZYkFzV1VFRG9zV1o2TExLMHlBRW1WNWhkeEF1MUxFaHRIRjAyM1NVc0lINDExMWNOd3B6WDRNSnowR2ovYm9PeGxJaXNQTWRkeWRkSjl4ZUYxSElIZTV6bmlpRmJuL2g4Tkx1R3VXVmZOOEJUZWtyeGh0eGw4bEptVkRKT3BzamRyVHVhUVRoWlplNEE2RHVLTlRyTWdhb2IrWURqb0lONC90eUxxay96VWlmaDF0WXNwV2tLY2RXanh2bjlnSDVXcVBhSWxPSGUydlVBVFhTNkdJa2JBV3J5RndqTENWNFREMDBBblNKSHBhS0RHbjh4S2RIRyIsIm1hYyI6IjEyNDNmM2IzNjZiMTg0YjZiN2M2NDJlYTkzMDllMWRiY2FhN2IwOTk5ZDc0MDVkMjUzMDBhZWU5MDcxNWY3NmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVsUjRic0pwRGk1djB5MVlRL00zYkE9PSIsInZhbHVlIjoiUHBaWnROb3o4MDB2SDQ0b0tXdzRsdDMyZFlLQ25rTEZrS21kaCtISFZ6aE1yZjg4UWE0ZmdmbGJYY21kRHplYTc3ZEYyaVlINnNScytWNHlIaFlhQ2pUY05NR3Azc1JCQzhxdTZBcklyajdmMjVaZlJ2SVA0WU5pcVVhdWhyUTlQWXVLMHc1QjU1Vmk3SEE3VGt3aGx5bG53Z29HcGpsODlDbUtINzAxUVdDZUZWU0E5TGg2Mks2eXBiazV5Z1Y3NmhJb2VVa3dkOXMvZm9FeDV2MzB4QTZuVWozVDA1VkoxSjUxb1BVa281U0lGUmJiTWVyeFFYSm9HOFhkcVk3WTNtcnZsUHZhMlROd05NTlpweW5aK0krNmFxSzZnZjRLRmM4TXdnMHFkc1BlRnRsK2dRanYyOG90aGtaWjBScVBCTnFQOHMzOUNoY05lZGxqVnlyUTRqcDg3S3ViVlVSU29mRXBJL2VxK1ZZRDJKWFBhWWovUlhackdPeGk2N1VEMml0RzZlVUowZWtDT1VFL1RlRC94YmxLMTFCYnhCZVlPT0ZObkhabmwxM2FQYVJUTmhUTUQrbmNpN3lONDNHSW9VWVplYzJjaFpnVGJsT1VSZEEvYU9hNEdpOXgzRnRjbHdUUGR3anF4eGF1SE5ITmdTYUFtNW5YTzI1U2d3alJuUFZQK0RVbFBPUnJlN01XK1gyajhxNFdLeWQ3VkdrUzZzN3VVL0JTRDY3VkQ2dnB4ZGZJTEdlT240VHJzOVNET0pxaHRmKzA4a3NzU0ljYTNtaE9ZUUcyQVhzb1NVb3p3N29CRWRzNnJwbFBNME04OWJoaGlmWSt6WFUrR0kySCIsIm1hYyI6IjQwZjYwMGMzYjk4NDU4NzU1OGEyNDRjZDhlOWQ5YWFmNGZiMzVjYWE5M2QyMDM4YzEyZjJjM2E2Y2I0ZDJhNTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+