В Калуге обсуждают развитие электротранспорта
Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Владислава Шапши с управляющим Калужским отделением Сбербанка Максимом Волковым.
- Договорились проработать совместный проект по улучшению работы электротранспорта, - заявил по итогам глава региона.
Также шла речь об инфраструктурных проектах, господдержке по программам минсельхоза, минэка, импортозамещения.
Кроме того, обсуждалось строительство школы и реконструкция объектов культурного наследия в Полотняном Заводе и Тарусе.