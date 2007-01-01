В Калуге обсуждают развитие электротранспорта

Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Владислава Шапши с управляющим Калужским отделением Сбербанка Максимом Волковым.

- Договорились проработать совместный проект по улучшению работы электротранспорта, - заявил по итогам глава региона.

Также шла речь об инфраструктурных проектах, господдержке по программам минсельхоза, минэка, импортозамещения.

Кроме того, обсуждалось строительство школы и реконструкция объектов культурного наследия в Полотняном Заводе и Тарусе.