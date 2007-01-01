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Общество

В Калужской области Дом социального обслуживания достроят до конца года

Работа ведется в деревне Тешевичи.
Дмитрий Ивьев
09:13 сегодня
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Учреждение рассчитано на 140 пожилых людей и инвалидов.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

- Помещения для реабилитации и досуговой деятельности включают: зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, обувная мастерская, гончарная мастерская и художественная мастерская, - рассказал о проекте 5 февраля министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко.

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