В Калужской области Дом социального обслуживания достроят до конца года
Работа ведется в деревне Тешевичи.
Учреждение рассчитано на 140 пожилых людей и инвалидов.
Работы проводятся в рамках федерального проекта «Старшее поколение».
- Помещения для реабилитации и досуговой деятельности включают: зал лечебной физкультуры, тренажерный зал, обувная мастерская, гончарная мастерская и художественная мастерская, - рассказал о проекте 5 февраля министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко.