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DOGMA открыла продажи кладовых помещений в ЖК «Космопарк»

10:38 сегодня
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Девелоперская компания DOGMA открывает продажи кладовых в корпусе № 1 жилого квартала «Космопарк». Цены начинаются от 148,8 тыс. рублей за квадратный метр.

В первой очереди ЖК «Космопарк», который DOGMA возводит в Калуге, к покупке доступно 211 кладовых площадью от 3 до 8 кв. метров. Боксы для хранения расположены на -1 этаже жилого корпуса № 1, спуститься в него можно будет напрямую на лифте с этажа или из лобби.

Для комфорта будущих жителей на этаже кладовых продуманы удобные планировки и навигация. Общая территория будет оснащена круглосуточным видеонаблюдением и комплексом контроля доступа, а также современными системами вентиляции и пожарной безопасности.

В кладовую можно убрать сезонные и габаритные вещи, освободив таким образом больше пространства для жизни в квартире. Для приобретения кладовых в компании действуют гибкие условия, в том числе рассрочка или включение в ипотечный займ на квартиру.

В настоящий момент DOGMA возводит два многоэтажных дома в составе квартала «Космопарк». Всего новый квартал будет включать пять жилых домов, коммерческую инфраструктуру, а также благоустроенную придомовую территорию и прогулочный бульвар.

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