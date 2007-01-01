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Калужские медики вернулись из Первомайска

Дмитрий Ивьев
12:12 сегодня
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Бригада более чем из 10 человек работала там с начала января.

Калужские врачи успели оказать помощь 2795 пациентам.

Проведены 316 операций, сообщили 4 февраля в министерстве здравоохранения Калужской области.

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