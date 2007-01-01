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Общество

В Калуге предложили переименовать Киевское шоссе и Киевский вокзал

Предложение опубликовал во вторник, 4 февраля, депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр.
Дмитрий Ивьев
14:34 сегодня
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Он рассказал, что недавно прочел статью «750 дней и ночей Брянского фронта».

- Этот фронт защищал Москву, сыграл решающую роль в орловско-курской битве. В честь Брянского фронта, в числе пяти других фронтов, был первый победный салют в Москве, - заявил Скляр. - Тогда почему Киевский вокзал, который раньше назывался Брянский, до сих пор Киевский? А почему у нас Киевское шоссе, которое доходит до Брянска?

По его словам, нужно обновлять свою географию с учётом происходящих исторических событий.

- Я надеюсь, (и мы уже обсуждали тему с коллегами по Госдуме), что мы выработаем нормативный акт как это сделать правильно. Примеры уже есть — недавно Госдума «переименовала» Ростов в Ростов Великий, - рассказал Скляр.

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